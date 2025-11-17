Apagón general: Abinader toma decisiones en Eted y Opret

Con el informe en las manos de la causa del apagón general del pasado martes, el presidente Luis Abinader no excusó la responsabilidad que pudieran tener en el origen y las consecuencias el administrador de la Eted, Martín Robles, y el director de la Opret, Rafael Santos, al relevarlos de sus cargos.

Las destituciones de ambos funcionarios, quienes forman parte del equipo técnico del PRM, es una condena por el papel que desempeñaron en torno a una interrupción cuyo origen se ha atribuido a un error humano. Santos y Robles ocupaban los puestos de los que han sido relevados desde agosto de 2020 cuando Abinader asumió el poder.

La comisión que se designó para investigar el origen del apagón parece que ha concluido en que la avería se debió a un error humano que compromete la responsabilidad de la Eted. En el caso del director se deduce que, a menos que existan otros intereses, la destitución de su director tuvo que ver con la no entrada en operación de la planta de emergencia del metro.

Santos explicó que la inacción se debió a que en el momento del apagón la unidad era sometida a un proceso de mantenimiento. Es claro que Abinader no aceptó los alegatos y que tal vez ha aprovechado las circunstancias para transmitir un mensaje de confianza a la población y una advertencia a los servidores públicos.