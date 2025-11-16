El alcalde Santiago Riverón: ¿Persecutor de inmigrantes haitianos?

Más que un protector de la identidad y los intereses nacionales, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se comporta como un persecutor implacable de los inmigrantes haitianos, legales o ilegales. En su cruzada no distingue el estatus de los inmigrantes o si han violado las leyes del país. Basta con que sean haitianos para considerarlos como escorias y promover su repatriación.

Fisner Vaillant

El padre Fisner Vaillant, de la parroquia San Pablo Apóstol, de San Pedro de Macorís, calificó la conducta de Riverón de imprudente, inmoral y contraria a los valores cristianos. Al alcalde se le atribuyen muchos incidentes que denotan odio e intolerancia frente a la comunidad haitiana. Si no es así, entonces tiene que cambiar la manera de conducirse, porque es lo que da a entender.

La Dirección de Migración realiza una batida contra los ilegales haitianos en el país, pero la efectúa conforme a las leyes. Pero en la actitud de Riverón no se ha visto el más mínimo apego a las normas. Que no le gusten los haitianos como inmigrantes es una cosa, pero otra muy diferente es que los trate como si no fueran personas. Al censurar la conducta de Riverón, el padre Vaillant recordó que la función de la autoridad es promover la paz y el bienestar colectivo.