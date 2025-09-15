Las interrupciones eléctricas continuaron este fin de semana provocando protestas en distintos sectores del Gran Santo Domingo, en especial en los municipios Santo Domingo Oeste y Norte.

El sábado hubo manifestaciones en el sector Villa Aura, en Santo Domingo Oeste, donde residentes salieron a quemar neumáticos y a expresar su repudio por los constantes apagones que padecen.

La falta de electricidad sigue siendo un dolor de cabeza para el Gobierno, que no ha logrado erradicar un problema que se arrastra por décadas y que hoy castiga con fuerza a la población vulnerable.

Residentes de barrios vulnerables demandan soluciones definitivas al problema de los apagones

Puede leer: ¿Por qué el PRM no ha cumplido sus promesas energéticas?

También se reportan quejas de apagones en sectores del Distrito Nacional como Los Ríos, Villas Agrícolas, Guachupita, Los Guandules, Villa María, María Auxiliadora, 24 de Abril y otros.

Dirigentes comunitarios denunciaron que las distribuidoras están cortando el servicio entre tres y cuatro horas diarias.

Organizaciones

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y sus grupos integrantes pidieron al gobierno enfrentar de forma definitiva el problema de los apagones en los barrios marginados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Ayer la entidad se reunió con sus líderes comunitarios para pasar revista al problema de los tediosos apagones que sufren los sectores ubicados en la parte norte del Distrito Nacional en horas nocturnas y en las madrugadas.

Los dirigentes Fabio Correa, Santo Carvajal Mota, Alexis Rafael Peña, José Mieses, Fiordaliza Guzmán e Ynocencio Reyes, expresaron que los apagones se les han ido de las manos a las a las autoridades y a los que dirigen el sector electrónico.

Los dirigentes barriales recorrieron ayer los barrios de Las Liras, Timbeque, Los Tres Brazos, La Ciénega, Gualey, Guachupita, Ensanche Espaillat, Luperón, 27 de Febrero, Las Cañitas, 24 de Abril, Simón Bolivar, La Zursa, Capotillo, La Caleta, Valiente, Brisas del Este y otros sectores, donde evidenciaron que el sistema eléctrico ha sido un fracaso tanto en los pasados como en el presente gobierno que encabeza Luis Abinader.