Santo Domingo.- El senador por la provincia La Romana pidió este martes al presidente Luis Abinader, que preste atención al problema de los apagones, que se registran a nivel nacional.

Eduard Alexis Espiritusanto lamentó que los cortes energéticos hayan vuelto a molestar a la población, y afirmó que “el hombre que trabaja encuentra su casa apagada cuando regresa de su trabajo, debido a la crisis eléctrica”.

Senador plantea preocupación por apagones que afectan a la población en La Romana

“Hace muchos años que los apagones eran historia, pero los mismos han vuelto de nuevo. Hay ansiedad en la población por el malestar que esta situación genera”, dijo el congresista, en la sesión de este martes del Senado de la República.

Agregó que “no recuerda la última vez que se haya invertido en el sector eléctrico”, por lo que llamó al Gobierno a prestar atención a esa situación, “para evitar regresar al siglo 20”.

“República Dominicana es un país que ha invertido mucho dinero en el sector eléctrico. Quiero saber qué se necesita para tener un sector que garantice energía eléctrica a la población”, insistió el legislador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sostuvo que “es tiempo de que el país tenga energía estable y que se garantice que los sectores productivos puedan trabajar sin dificultad”.

Los cortes de energía se han incrementado en el país en los últimos días, lo que ha provocado protestas en sectores de la capital y la provincia Santo Domingo.