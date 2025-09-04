Protesta anoche en el barrio Los Girasoles, en SD Oeste por los apagones. fuente externa

Los prolongados apagones, que están dejando barrios completos y comunidades a oscuras de 7:00 de la noche a 6:00 de la mañana en el Gran Santo Domingo y las provincias, han desencadenado en protestas con cacerolazos y quema de neumáticos en las calles.

La indignación de la población por las interrupciones eléctricas ocurre en medio de una intensa ola de calor que mantiene sofocada a la población, lo que agrava el malestar social.

Incrementan tandas de apagones

Esta semana se han acrecentado los apagones y, en repudio a ellos, los cacerolazos y quemas de gomas en Los Alcarrizos, Las Guáyigas, la autopista Duarte y la avenida Jacobo Majluta, donde ayer se lanzaron a protestar.

Apagones en Puerto Plata ocasionan protestas.

Obstruyen carretera

La falta de energía eléctrica provocó ayer la paralización del tránsito por varias horas en un tramo de la carretera Francisco del Rosario Sánchez, específicamente en el Cruce de San José de Ocoa.

Desde aproximadamente las 3:00 de la tarde, comunitarios obstruyeron el paso de la vía, en protesta por un apagón que recibieron de 12 horas y que, según dijeron, ha sido frecuente en las últimas semanas.

El tránsito fue obstruido debido a decenas neumáticos encendidos en la calle y demanda de un servicio eléctrico estable.

Agentes de la Policía se presentaron al lugar para tratar de restablecer el tránsito y evitar desórdenes mayores en la principal vía del sur del país.

Los apagones están dejando familias completas sin acceso a acondicionadores de aire, ventiladores, neveras ni sistemas de bombeo de agua.

“Es insoportable, no hay luz, no hay agua, y este calor no deja dormir”, se quejó Dolores Salcedo, una emprendedora del sector Espaillat.

Los disturbios han sido reportados en diferentes puntos del país, donde comunitarios encendieron fogatas con neumáticos y golpearon calderos en señal de protesta, exigiendo respuestas inmediatas de las autoridades energéticas.

Altas temperaturas

El problema eléctrico coincide con temperaturas que superan los 34 grados en gran parte del territorio, generando un escenario de tensión que, de acuerdo con líderes comunitarios, podría escalar si no se restablece el servicio de manera estable y continua.

Se quejan de que las autoridades no han ofrecido una explicación convincente sobre las causas de los apagones ni un cronograma oficial para su solución, mientras crece la presión social en medio de las crecientes demandas por electricidad.

Puerto Plata

En diferentes sectores de Puerto Plata se registraron quemas de neumáticos, ante la situación que mantiene a la población indignada y en estado de impotencia.

Las interrupciones de hasta 8 y 10 horas han afectado a residentes en los sectores de Padre Granero, Bello Costero, Padre las Casas, Playa Oeste, Las Tres Palmas, entre otros sectores.

Alta facturación

Las quejas de los lugareños, por la situación de las interrupciones eléctricas, la alta facturación que mantiene Edenorte a pesar del deterioro del servicio.

Dirigentes comunitarios han advertido que las protestas continuarán si no se produce una mejoría en el servicio.

En Salcedo

Los apagones continúan castigando a los residentes de esta provincia, en donde las interrupciones en el servicio energético van desde 2 hasta 4 y 5 horas de manera corrida.

Conforme a lo declarado por amas de casas y comerciantes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como los distritos municipales de Blanco Arriba y Jamao, en las últimas semanas y pese a lo declarado por las autoridades gubernamentales, en esta demarcación nordestana los apagones no han cesado.

Julio Hidalgo y Amado Tejada de Villa Tapia y Tenares fueron categóricos al afirmar que el comercio en estas demarcaciones está sufriendo pérdidas, ya que parte de las ganancias tienen que dedicarla a la compra de combustibles y quienes no cuenten con plantas de emergencias sufren pérdidas incalculables, dijo el primero.

Mientras que en Villa Tapia la suspensiones mantienen en zozobra a los residentes de aquí, quienes argumentaron que los apagones se originan mayormente en horas de la tarde y la noche.

En Blanco Arriba, específicamente en la comunidad de La Jíbara, los apagones son intermitentes en donde hasta protestas se han originado igual como aconteció en las comunidades de El Tablón y Santa Ana de Villa Tapia.

En Salcedo la estilista Claribel Rosario, al ser abordada por este medio, manifestó que la gran mayoría de los salones de belleza han tenido que hacer reajustes tanto en su administración como en otros aspectos.

En capital

Los apagones están causando estragos en sectores del Gran Santo Domingo, en la parte alta del Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, Norte y en Santo Domingo Oeste, donde se han generado intensas manifestaciones.

Domingo Berigüete, Rafael Santos y Enrique Vargas