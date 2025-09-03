Las noches son largas, calurosas y muy oscuras en el Proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo Norte, debido a la gran cantidad de apagones que se han producido en las últimas semanas.

Los residentes del complejo narran que el servicio de energía eléctrica se interrumpe más de 10 veces al día, sobre todo en las noches, poniendo en riesgo los electrodomésticos y las actividades cotidianas.

“Vivimos en una zozobra con los apagones, la luz va y viene y esto puede provocar un daño de nuestros electrodomésticos, el calor insoportable y la inseguridad por la oscuridad nos atormenta” dijo Leidy Castro, propietaria de un apartamento.

«Nos tienen de relajo, con este calor y sin luz, el sueño es imposible de conciliar”, dijo Ana Lantigua, residente en el proyecto.

Protestas por apagones

Los residentes del complejo habitacional realizaron un cacerolazo la noche del martes y expresaron que se lanzarán a las calles a quemar gomas en modo de reclamo por la situación.

Peligro

También denunciaron el mal estado de la calle Penetración, la cual da acceso al complejo habitacional y que sumado a la falta de iluminación por los constantes apagones, pudiera provocar algún accidente.

Comunicado

La empresa distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que el circuito BNV 101, correspondiente a las inmediaciones de la avenida Jacobo Majluta en Villa Mella, tiene una sobrecarga debido a las altas temperaturas y el crecimiento de la zona, lo que ha elevado la demanda energética. Además indicaron que el servicio de este circuito será interrumpido durante este miércoles y mañana jueves, con una duración aproximada de seis horas.