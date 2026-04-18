Los Alcarrizos.– Fue localizado sano y salvo en el sector Hato Nuevo, de este municipio, un adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado jueves por su madre.

La señora Elizabeth Berroa informó que su hijo, Elthienger Berroa, había sido visto por última vez en el residencial Pablo Mella, vistiendo un polo azul marino y una bermuda de jean negra.

Visiblemente emocionada, la madre agradeció a los medios de comunicación y a todas las personas que se solidarizaron y ayudaron a difundir la información sobre la desaparición del menor.

“Gracias a Dios ya tengo a mi hijo conmigo. Estaba en casa de un amigo, jugando en la cancha”, expresó entre lágrimas de alegría.

Al lugar se presentaron agentes de investigación de la Policía Nacional para dar seguimiento al caso tras la aparición del adolescente.

Berroa reiteró su agradecimiento a quienes se preocuparon por la situación y colaboraron en la búsqueda de su hijo.