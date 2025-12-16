Los Alcarrizos.– Un enfrentamiento a tiros entre presuntos integrantes de bandas rivales dejó como resultado un hombre muerto pasada la medianoche en el sector Pantoja, informó la Policía Nacional.

La Dirección Regional Santo Domingo Oeste (SDO), bajo el mando del general Eduardo A. Escalante Alcántara, identificó a la víctima como Alexander Vásquez Montero, de 22 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la calle El Progreso, de esa demarcación.

De acuerdo con informaciones recabadas en el lugar por miembros de los departamentos de Investigaciones de Homicidios y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Vásquez Montero sostuvo un intercambio de disparos con varios hombres, quienes se encuentran en proceso de identificación.

El informe policial señala que junto al cadáver fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, con un cargador tipo banana que contenía dos cápsulas, además de un chaleco antibalas y un teléfono celular. En la escena del hecho también fueron recolectados casquillos calibre 9 milímetros.

Moradores del sector manifestaron que durante la noche se vivieron momentos de terror, al escucharse múltiples detonaciones provenientes de distintas direcciones.