Santo Domingo.- ApartamentosRD marcó un hito en la innovación del sector inmobiliario nacional con la presentación de su nueva aplicación móvil, la primera de su tipo en República Dominicana. La plataforma, desarrollada íntegramente en el país, permite a los usuarios comprar, gestionar y dar seguimiento a sus inversiones desde cualquier lugar, con total transparencia y control.

La App de ApartamentosRD concentra en un solo espacio todas las funciones necesarias para una gestión moderna de bienes raíces: información validada de constructoras y proyectos, control de pagos y documentación, seguimiento de plusvalía y rentabilidad, así como una curaduría exclusiva de propiedades en Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata y Las Terrenas, seleccionadas bajo altos estándares de calidad, ubicación y potencial de crecimiento.

Durante el acto, el CEO de ApartamentosRD, Robert De La Cruz, expresó que el desarrollo de esta aplicación responde a la visión de digitalizar por completo el proceso inmobiliario dominicano, priorizando la confianza y el valor agregado para el usuario.

“Esta es la primera aplicación inmobiliaria 100% hecha en República Dominicana. No está diseñada para vender, sino para conectar y aportar valor, garantizando la confianza y el respaldo de los mismos. Además, cuenta con un panel profesional tipo LinkedIn, para que los expertos del sector inmobiliario puedan ser vistos, contratados y valorados por su trayectoria”.

De La Cruz destacó que, como gran novedad, incluye un segmento para inversionistas donde cada usuario podrá ver en tiempo real sus propiedades, su plusvalía, su rentabilidad diaria o mensual, y administrar todo lo relacionado con sus inversiones”.

Con este paso, ApartamentosRD reafirma su liderazgo en innovación tecnológica dentro del mercado inmobiliario, ofreciendo una herramienta que fortalece la relación entre cliente y constructora, mejora la comunicación, agiliza los procesos y profesionaliza la gestión de inversiones.

La aplicación ya está disponible para descarga en dispositivos Android y iOS, inaugurando una nueva era para el mercado inmobiliario dominicano, donde la transparencia, la confianza y la eficiencia son los pilares del futuro.