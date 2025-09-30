Al centro, el presidente Luis Abinader encabeza la apertura de la primea asamblea de la Icpen en RD. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Con la presencia del presidente Luis Abinader y delegaciones de más de 60 países, quedó inaugurada este martes en Santo Domingo la Asamblea Mundial de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (ICPEN), un evento que reúne a expertos para debatir los principales desafíos y avances en la defensa de los derechos de los consumidores a nivel global.

El discurso central estuvo a cargo del presidente del ICPEN y director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, destacó que la protección al consumidor “ya no puede verse como un esfuerzo aislado de cada nación, sino como una responsabilidad compartida que trasciende fronteras”.

Alcántara señaló que los retos actuales, como el comercio electrónico, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, requieren respuestas conjuntas y coordinadas entre países.

También te puede interesar:

“Solo unidos podremos garantizar un entorno donde los derechos de los ciudadanos prevalezcan por encima de cualquier interés particular”, afirmó.

También hizo un llamado a fortalecer la lucha contra la publicidad engañosa, los productos defectuosos y las prácticas comerciales desleales, al tiempo que subrayó la necesidad de garantizar precios transparentes e información clara para los consumidores.

“La elección de nuestro país como sede y nuestra designación como presidente de este órgano consolidan una gestión que conecta lo local con lo internacional, colocando a la República Dominicana en la primera línea de los esfuerzos mundiales por mercados más justos y equitativos”, añadió Alcántara.

Desde el exterior, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, envió un mensaje de bienvenida a las delegaciones. Calificó la presidencia dominicana del ICPEN como “un reconocimiento al compromiso del país con la protección del consumidor y el comercio responsable”.

El director ejecutivo de Pro Consumidor y presidente del Icpen, Eddy Alcántara durante la apertura de la asamblea. / Fuente externa.

En el acto también intervinieron el viceministro de Industria y Comercio y presidente del Consejo Directivo de Pro Consumidor, Ramón Pérez Fermín, y la directora general de Consumo de Portugal, Carla Barata, quienes coincidieron en la importancia de la cooperación internacional para enfrentar los desafíos del mercado global.

La asamblea, que se celebra por primera vez en la República Dominicana, se desarrollará del 1 al 3 de octubre en Santo Domingo.

Durante las jornadas, representantes de los cinco continentes abordarán temas clave como la protección de datos personales, la resolución de conflictos transfronterizos, las prácticas comerciales justas y los retos del comercio digital.