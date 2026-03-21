Aplazan audiencia Caso Calamar para el 25 de marzo

Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez aplazó para el miércoles 25 de marzo, a las 9:00 de la mañana la audiencia preliminar a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta.

Otros implicados en el proceso están el exministro José Ramón Peralta, Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

El Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representado por Mirna Ortiz, quien informó que están en la fase del proceso. Si todo marcha como ha establecido el tribunal, el próximo miércoles deberíamos estar concluyendo todas las partes y la jueza retirándose a sus ponderaciones para producir la decisión de este proceso.

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Luego de presentar sus conclusiones de réplica las barras de la defensa el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.