Santo Domingo.– La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional volvió a aplazar la audiencia preliminar contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, esta vez para el 8 de diciembre, luego de que la defensa del imputado Rafael Porfirio Calderón presentara un certificado médico que le otorga siete días de licencia por un procedimiento quirúrgico ambulatorio.

Durante la audiencia, la magistrada Altagracia Ramírez advirtió que este nuevo aplazamiento evidencia el retraso en el avance del proceso, el cual ha sido pospuesto en varias ocasiones.

La jueza también aclaró que los jueces no toman vacaciones colectivas, en referencia al alegato de la defensa de la imputada Nathaly Hernández, que afirmó que su oficina jurídica iniciará vacaciones colectivas el 15 de diciembre.

Ministerio Público: “El proceso debe continuar”

El fiscal Arolin Lemos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), reiteró que el Ministerio Público está comprometido con que el proceso avance según lo establecido.

"Esta situación de salud la entendemos, pero el proceso debe continuar y debe pasar de manera justa y segura", expresó. Señaló además que, aunque no se opusieron al aplazamiento, es necesario respetar la programación para evitar tácticas dilatorias.

El Ministerio Público recordó que las defensas han recurrido en varias ocasiones a maniobras que retrasan el desarrollo del juicio, lo que impide que la sociedad reciba una respuesta judicial.

Sobre la acusación

Calderón y Hernández figuran entre los imputados en el amplio proceso por corrupción administrativa que involucra a los exministros del pasado gobierno. Según la acusación, los procesados conformaban una red que defraudó al Estado con más de RD$19 mil millones, mediante:

Pagos irregulares por expropiaciones de terrenos

Sobornos

Financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2020

El expediente incluye acusaciones contra 46 personas físicas y jurídicas, imputadas por delitos como:

Asociación de malhechores

Desfalco

Coalición de funcionarios

Falsificación de documentos

Soborno

Lavado de activos

Financiamiento ilícito de campaña

Entre los coimputados también figuran el abogado Ángel Lockward, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirilo, y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a Hacienda, Juegos de Azar y Catastro Nacional.