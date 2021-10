Aplazan hasta el jueves coerción a policía mató arquitecta

Santo Domingo.-El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó este martes para el próximo jueves a las 4:00 de la tarde la medida de coerción contra el cabo de la Policía implicado en la muerte de la arquitecta Leslie Massiel Rosado Marte, en Boca Chica, para darle oportunidad a los abogados que le sea entregada la notificación.

También la abogada de la defensa, Emery Rodríguez pidió que la parte acusada pueda presentar sus alegatos y que la audiencia no se realice de manera virtual como en el día de hoy, sino presencial con todas las partes representadas.

Las imputaciones contra el agente policial Janli Disla Batista acusado de quitarle la vida a la profesional de la arquitectura durante un incidente el sábado en la noche en Boca Chica tras un accidente tránsito.

Mientras el fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán Leonardo informó que Ministerio Público solicitó un año prisión preventiva contra el agente policial y continúa investigando el caso.

Este martes también se presentó a la Fiscalía de Santo Domingo Este, Rafael Castillo Nova, el motoconchista que transportó el cabo de la Policía que persiguió y luego mató a Rosado, donde aclaró que no tiene responsabilidad en hecho de sangre y sólo realizaba un servicio.

Castillo Nova acudió a la Fiscalía de Santo Domingo Este para aclarar los hechos, donde dijo que el cabo de la Policía no realizó los disparos a la joven arquitecta desde su motocicleta.

Narró que el cabo de la Policía le hizo parada y lo abordó con la pistola en las manos, cuando él cruzaba en su motor, porque es motoconchista y le dijo me chocaron con mi familia, y me dijo de ahí para allá, él me hostigó para que perseguirá el vehículo de la arquitecta.