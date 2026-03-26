Santo Domingo. – El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, sostuvo un encuentro con destacados representantes del sector artístico nacional, en el que reafirmó el compromiso institucional de impulsar la formación, certificación y profesionalización de los creadores dominicanos.

Durante la reunión, en la que participaron figuras como Ramón Orlando, Chucky Acosta , Kinito Méndez, Pochy Familia y Valerio de León, se abordaron iniciativas orientadas a fortalecer la capacitación del sector cultural y su inserción en el mercado laboral.

El ministro destacó que el Gobierno respalda plenamente al sector artístico y su integración en la transformación educativa. “Este colectivo que representa la cultura y el arte nacional tiene todo nuestro apoyo”, expresó.

Asimismo, explicó que se impulsarán programas académicos dirigidos a músicos y artistas que, pese a su talento y dominio técnico, no cuentan con titulación formal. “Una de las iniciativas más importantes será la certificación o validación de competencias, que permitirá reconocer el talento, no solo el mérito académico”, afirmó. Santos Badía anunció además el respaldo a una maestría orientada a la gestión colectiva y al fortalecimiento institucional del sector cultural. “Hemos decidido apoyar esta maestría y dar un plazo para completar una matrícula inicial de 40 participantes, con la meta de lanzarla en mayo”, precisó.

El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de la reforma educativa que impulsa el MESCyT, la cual busca ampliar oportunidades y responder a las demandas del mercado laboral.

La iniciativa del MESCyT busca elevar la formación y nivel educativo de los artistas y fortalecer la industria cultural dominicana.

“Queremos que los músicos, artistas y creadores puedan insertarse en el sistema educativo y también en el mercado laboral, incluyendo su participación en programas como la tanda extendida”, indicó.

Finalmente, reiteró que el proceso de transformación educativa contará con la participación del sector artístico en todo el país.