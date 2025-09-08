El valor de Apple supera hoy los 3,176 billones de dólares, volviendo a poner a la compañía en el segundo puesto de las de mayor valor en bolsa, solo por detrás de Microsoft.

Santo Domingo, 2025 – El mes de septiembre marca nuevamente una cita ineludible para fanáticos de la tecnología y usuarios de todo el mundo: Apple se prepara para el esperado anuncio de su nuevo iPhone 17. La presentación oficial se podrá seguir en vivo a través de Infobae.com, donde los espectadores tendrán acceso a todas las novedades de la firma de Cupertino en tiempo real.

Horarios del evento de lanzamiento del iPhone 17

La Keynote de Apple está confirmada para el martes 9 de septiembre de 2025, en el icónico Apple Park de Cupertino, California (EE. UU.). El evento comenzará a las 10:00 a.m. hora local, pero los horarios varían según cada país:

Estados Unidos: 10:00 a.m.

10:00 a.m. México: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú y Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 7:00 p.m.

Los usuarios podrán seguir el evento desde cualquier dispositivo ingresando a Infobae.com, donde se transmitirá en vivo y se mostrarán todas las novedades de Apple.

iPhone 17: modelos y características

El protagonista central será el iPhone 17 en todas sus variantes. Se esperan al menos tres versiones:

iPhone 17 estándar

iPhone 17 Air , sucesor de la línea Plus

, sucesor de la línea Plus iPhone 17 Pro y Pro Max

Innovaciones en los modelos Pro

Los modelos de gama alta estrenarán un rediseño horizontal del módulo de cámaras, incorporando un zoom óptico de hasta 8x y la capacidad de grabar en resolución 8K. Además, contarán con mejoras en duración de batería, un nuevo sistema de refrigeración y avances en carga inalámbrica inversa, característica muy solicitada por los usuarios.

iOS 26 y novedades de software

Apple también presentará iOS 26, con su nueva interfaz Liquid Glass, que promete un aspecto visual renovado y mayor fluidez en Dynamic Island. Se esperan además:

Animaciones más sofisticadas

Mejoras en la experiencia de usuario

Calendarios de actualización para dispositivos anteriores

Renovaciones en Apple Watch, AirPods y más

Aunque el foco principal será el iPhone 17, se esperan actualizaciones en Apple Watch, con mejoras en autonomía y funciones de salud. También podrían anunciarse novedades para los AirPods y otros accesorios, ampliando la innovación de la marca.

Se especula además sobre un “one more thing”, tradicional cierre sorpresa de Apple, que podría incluir nuevos avances en Apple Intelligence, la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial en sus dispositivos.