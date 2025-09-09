Apple presenta los iPhone 17

Cupertino, California. – Apple presentó este martes la nueva generación de su dispositivo insignia, el iPhone 17, en un evento celebrado en el Apple Park y transmitido en vivo a nivel mundial. La compañía sorprendió al anunciar que mantendrá los precios de sus modelos, a pesar de los recientes aranceles impuestos en Estados Unidos.

LOS MODELOS DEL IPHONE 17

La línea presentada incluye el iPhone 17 estándar, el iPhone 17 Air, y las versiones de gama alta iPhone 17 Pro y Pro Max, que incorporan un rediseño en el módulo de cámaras, zoom óptico de hasta 8x y la capacidad de grabar en 8K.

NOVEDADES DE SOFTWARE

Junto al lanzamiento, Apple presentó iOS 26, con una nueva interfaz llamada Liquid Glass, que ofrece mayor fluidez y mejoras visuales en la experiencia de usuario.

ESTRATEGIA DE MERCADO

El anuncio de que los precios se mantendrán estables refuerza la estrategia de Apple de sostener su competitividad, pese al aumento de costos derivados de las medidas comerciales en EE.UU.

La compañía también adelantó mejoras en la duración de la batería, la carga inalámbrica inversa y actualizaciones para productos complementarios como el Apple Watch y los AirPods.