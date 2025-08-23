AppleTV+ apuesta al humor

Debo confesar que no había visto aún la serie The Studio, producida por Apple TV+. Al verla, me produjo una maravillosa satisfacción. Sus diez capítulos me encandilaron. La serie me hizo desternillarme de la risa; cada una de las ocurrencias me arrancó risotadas a mandíbula batiente, haciendo «imposible» despegarme de la pantalla.

Dirigida por la dupla canadiense Seth Rogen —quien a la vez hace el papel de Matt Remick— y Evan Golberg, The Studio es una radiografía del mundo que se anida en cada uno de los vericuetos del negocio del séptimo arte.

The Studio es una especie de Behind the scene realista y chistosa, que nos hace reír a carcajadas, pero también nos lleva a la reflexión sobre esta industria que funge como una «fábrica de sueños», con seres humanos que se conducen como semidioses en el mundo real que les rodea, y en donde las pasiones más deleznables salen a relucir en la interacción cotidiana.

Cada capítulo es una película y una infalible «cura»; de los diez, de los que más disfruté están La Oncóloga Pediatra, La Presentación y Los Globos de Oro, los cuales exhibieron situaciones bastantes heterogéneas y jocosas. Los guionistas son los mismos dos directores, reforzados por Peter Huyck, Frida Perez y Alex Gregory, dándoles a los libretos extraordinaria creatividad, principalmente en cada de sus diálogos.

Con 81 nominaciones a los premios Emmy y camino por aclamación a una segunda temporada, The Studio exhibió a grandes luminarias del cine, lo que de seguro le disparó grandemente el presupuesto del filme.

Humor negro, crítica mordaz, personajes pacientes de la siquiatría, dédalo expositivo de la Meca del Cine en su más encarnizada realidad: esa es la serie The Studio, riente lisérgico del séptimo arte.