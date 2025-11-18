Apresan a sospechoso de doble homicidio en Brisa del Este

Santo Domingo.- La Policía Nacional informó este martes la captura de José Francisco Montero Encarnación, acusado de la muerte de una mujer y su hija adolescente en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

Montero Encarnación, de 36 años, es señalado como responsable de quitarle la vida a María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, y herir a una menor de 7 años, quienes fueron encontradas con múltiples heridas por arma blanca en su vivienda.

La menor herida, cuya identidad se reserva por razones legales, recibe atenciones médicas.

La institución del orden indicó que ofrecerá más detalles del caso la mañana de hoy, en el Destacamento Policial de Los Mina.