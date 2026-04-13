Apresan reconocido atracador de Santo Domingo Este

La Policía Nacional, a través del DICRIM, capturó a Jhon Manuel Arias, mejor conocido como “Yeisi”, de 20 años. El joven está señalado como un reconocido atracador, cinculado a diversos robos a mano armada contra ciudadanos y negocios en Santo Domingo Este.

Durante el arresto, las autoridades le incautaron una pistola CZ P-09, calibre 9 milímetros, la cual portaba de forma ilegal y presuntamente utilizaba para cometer sus delitos.

El detenido, junto con el arma ocupada, será puesto a disposición del Ministerio Público para fines legales correspondientes.

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