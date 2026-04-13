El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió un boletín de modificación y mantenimiento de niveles de alerta este lunes, situando a una provincia en alerta roja, 22 en alerta amarilla y 5 en alerta verde debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

De acuerdo con el informe oficial de esta noche, Puerto Plata es la única provincia bajo este nivel de máxima vigilancia ante la alta probabilidad de impacto del fenómeno y daños a infraestructuras.

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En alerta amarilla están el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), La Altagracia, San Pedro de Macorís, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Hato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, El Seibo, Hermanas Mirabal y La Romana.

En alerta verde se encuentran Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia. El COE informó que el país continúa bajo condiciones favorables para las precipitaciones, agravadas por el fortalecimiento de una vaguada y el viento moderado del noreste.

Se prevén aguaceros intermitentes muy fuertes, tronadas, ráfagas de viento y posibles granizadas hacia el litoral Atlántico, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, las autoridades instan a la población a evitar el uso de balnearios y abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua en las zonas bajo alerta.

De igual modo, recomienda a los conductores extremar cuidados debido a la reducción de visibilidad por las fuertes lluvias.

En la costa Atlántica, recomienda a las embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por el oleaje anormal.