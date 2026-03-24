Santo Domingo.– La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de la artista urbana Yailin La Más Viral, nombre real Jorgina Guillermo Díaz, durante un operativo realizado en el sector Los Mina, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

La detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron a la artista en la calle Aris Azar, mientras se desplazaba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, placa Z007935.

Al momento del arresto, Yailin se encontraba en compañía de otras dos personas, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades.

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De acuerdo con el informe policial, en el interior del vehículo fueron ocupadas una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La Policía indicó que la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que el caso se mantiene en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.