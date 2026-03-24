La cantante estadounidense de ascendencia dominicana, Cardi B, incursiona en el mundo de la belleza al anunciar el lanzamiento de su línea de cuidado del cabello junto a Revolve Group. La colección, llamada “Grow Good”, estará disponible a partir del 15 de abril.

Este martes, “Grow Good” logró un sold out en menos de una hora durante la preventa de su gama inicial, que incluye dos champús, dos acondicionadores, una mascarilla y un serum, con precios que van de US$14,99 a US$19,99.

Inspirada en los rituales familiares dominicanos y basada en los últimos avances científicos sobre el cabello y cuero cabelludo, la colección combina ingredientes naturales como plátano, semillas de moringa, sábila y aguacate. Todos los productos son veganos y libres de crueldad animal.

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Según la página oficial del producto, «Grow Good transforma la rutina personal de Cardi en un sistema completo de lavado y cuidado diseñado para favorecer la salud del cabello y conseguir una melena más larga y con mayor volumen«.

Cardi B comparte su experiencia personal tras enfrentar problemas de cabello quebradizo por el uso de pelucas y distintos tratamientos: “Así es como cuido mi cabello. Ahora lo comparto”, afirma en la página web junto a su firma.

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Con esta colección, la artista busca enseñar cómo hacer crecer el cabello y mantenerlo sano, ofreciendo una rutina capilar completa basada en ingredientes naturales y técnicas de cuidado profesional.