Aramis Camilo cierra la Semana de la Moda Latina

WASHINGTON, D.C.- El Teatro Warner de Washington, D.C., un «Ícono del entretenimiento» con capacidad para 1,847 personas fue el escenario de una noche histórica gracias a Aramis Camilo, aclamado como “El Padrino del Merengue”, quien se convirtió en el primer artista dominicano estelar en clausurar la Semana de la Moda Latina en este recinto.

Con un espectacular Special Performance, Camilo ofreció una celebración cultural majestuosa que trascendió la moda, al actuar en el mismo escenario que ha recibido a leyendas como Frank Sinatra, Prince, Jay-Z y Bob Dylan además El Padrino del Merengue no solo consolidó su nombre, sino que inscribió el de la República Dominicana en el prestigio mundial que atestigua la «Walk of Fame» de este histórico teatro.

El espectáculo fue una producción de alto nivel, liderada por Aramis Rafael Camilo, presidente de Panthera Records USA, en una estratégica asociación con la empresaria dominico-estadounidense Sobeidy Vidal, presidenta del Latin Fashion Week.

La noche vibró con la energía de la joven invitada especial, la revelación urbana Wini Art, quien se unió al Padrino del Merengue en el escenario, aportando baile y ritmo.

Para Aramis Rafael, producir este cierre representó un sueño cumplido: llevar la bandera dominicana y la riqueza de nuestra música a un emblema de la Warner Bros y del entretenimiento mundial.

Este hito de colaboración con Sobeidy Vidal evoca un paralelo con el momento histórico de 1986, cuando Aramis Camilo actuó junto a Óscar de la Renta en una gala para la Primera Dama de Estados Unidos, Nancy Reagan, reafirmando un legado de grandeza y representación cultural dominicana a nivel internacional.

“Esta noche en el Teatro Warner no solo representé a mi país, sino a toda nuestra cultura latina. Es un honor cerrar la Semana de la Moda Latina en un escenario que ha visto a leyendas de nuestra era.” expresó Aramis Rafael Camilo, “Vimos la oportunidad de combinar moda, música y cultura bajo un mismo techo, con la elegancia que caracteriza a Panthera Records y al Latin Fashion Week. Ha sido un privilegio producir este momento histórico.” añadió Sobeidy Vidal.

Panthera Records USA es una compañía discográfica y de producción artística centrada en promover la música latina de máxima calidad, con una mirada global y raíces dominicanas. Fundada por Aramis Rafael Camilo, la empresa produce shows, desarrolla artistas emergentes y colabora con figuras clave del mundo de la moda y la cultura.

Latin Fashion Week, presidido por Sobeidy Vidal, es una plataforma líder que celebra la moda latinoamericana en Estados Unidos, conectando talento, diseño y comunidad.