La empresa británica Brave Bison, reconocida internacionalmente por trabajar desde hace 14 años junto a YouTube y manejar importantes plataformas digitales a nivel global, destacó públicamente el crecimiento de Santiago Matías y Alofoke Media Group, en medio de los debates surgidos en redes sociales sobre supuestas vistas falsas en transmisiones en vivo relacionadas al proyecto.

A través de una publicación enfocada en el impacto de Planeta Alofoke, la compañía explicó que mantiene una relación de trabajo con Alofoke desde hace más de una década, período en el que —según destacan— han sido testigos del crecimiento sostenido y orgánico tanto de la audiencia como de la marca digital creada por Santiago Matías.

La publicación de Brave Bison ha llamado especialmente la atención debido a que surge luego de las conversaciones generadas tras la visita del streamer Speed a República Dominicana, donde usuarios en redes cuestionaron el alto nivel de audiencia alcanzado en varias transmisiones vinculadas a Alofoke Media Group.

Sin embargo, la firma internacional resaltó el nivel de interacción, alcance y conexión que mantiene el proyecto con millones de usuarios en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, señalando además el impacto que ha logrado el reality Planeta Alofoke dentro y fuera de República Dominicana.

En su publicación, Brave Bison destaca cómo Alofoke Media Group se ha convertido en una de las plataformas digitales más influyentes del Caribe y Latinoamérica, especialmente gracias al crecimiento de formatos como “La Casa de Alofoke” y la actual edición de Planeta Alofoke, proyecto que ha elevado considerablemente la conversación digital alrededor de la marca.

La empresa también valoró la capacidad del proyecto para mantener audiencias activas mediante transmisiones en vivo 24/7, contenido viral y participación constante del público, elementos que han permitido que el reality continúe expandiendo su alcance internacional.

La atención de Brave Bison hacia Planeta Alofoke también refleja cómo el proyecto dominicano ha comenzado a captar interés dentro de la industria digital internacional, un espacio donde normalmente predominan mercados como Estados Unidos, México o España. Que una compañía británica especializada en plataformas globales destaque públicamente un contenido creado en República Dominicana evidencia el nivel de conversación y alcance que ha logrado Alofoke Media Group en internet.

Sobre Brave Bison

Brave Bison es una empresa internacional de medios digitales y tecnología con sede en el Reino Unido y fundada en 2011. La compañía se especializa en crecimiento de canales digitales, monetización de contenido, manejo de plataformas de YouTube y estrategias de expansión global para creadores de contenido y grandes marcas internacionales.

Actualmente trabaja con importantes proyectos digitales y empresas vinculadas al ecosistema global de medios online, por lo que su respaldo público a Planeta Alofoke ha sido interpretado por muchos usuarios como una validación del crecimiento y la fuerza digital que ha alcanzado la plataforma de Santiago Matías.