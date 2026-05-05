Árbitro Erick Martínez presenta evolución positiva tras ACV en cancha

SANTO DOMINGO.– El árbitro Erick Martínez muestra una evolución favorable dentro de su cuadro clínico, según informó el doctor Fausto Wadner.

Martínez, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado viernes durante un partido de baloncesto entre los Reales de La Vega y los Héroes de Moca, “lleva buena evolución”, de acuerdo con el especialista.

El árbitro permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Padre Fantino, en La Vega, donde recibe atenciones médicas.

Al momento del ACV, Martínez fue asistido en la cancha por varios jugadores de ambos equipos, antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud.