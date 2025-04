Árbitro expulsa a Luka Doncic y Thunder gana

La victoria del Oklahoma City Thunder por 136-120 sobre Los Angeles Lakers se vio eclipsada por la sorprendente expulsión de Luka Doncic a mitad del último cuarto.

Después de hacer una canasta, Doncic estaba intercambiando palabras en la cancha con el fanático del Thunder Jeremy Price cuando el árbitro JT Orr intervino y le marcó a la estrella de los Lakers su segunda falta técnica del encuentro.

«Eso no tuvo nada que ver con el árbitro, así que realmente no lo entiendo», dijo Doncic a los periodistas después del partido, incluido Jovan Buha de The Athletic.

Puedes leer: Luka Doncic: “No puedo perder siete balones, son demasiados para mí»

Price respaldó la afirmación de Doncic de que los dos simplemente estaban hablando basura entre sí.

«Durante el partido, mencioné que se quedó corto y falló, se dio la vuelta y lanzó un pase de gol de campo. JT lo vio, y en ese momento, lo descolgó», le dijo Price a Dave McMenamin de ESPN después del partido.

El jefe de equipo Tony Brothers lo interpretó de otra manera.

Los hermanos le dijeron al reportero Cliff Brunt de The Associated Press después del partido que Doncic «miró directamente» a un árbitro y usó «lenguaje vulgar», según Buha.

Doncic tenía 23 puntos al momento de su salida, y su última canasta puso a los Lakers arriba 108-107 con 7:42 de juego.

Shai Gilgeous-Alexander (42-6-6) y el Thunder tomaron el control desde allí.

Juegos de hoy

7:00 PM Boston en Orlando

7:00 PM Philadelphia en Washington

7:30 PM Charlotte en Toronto

7:30 PM Los Angeles (Lakers) en Dallas

8:00 PM Miami en Chicago

9:00 PM Portland en Utah

10:00 PM San Antonio en Golden State

10:00 PM Oklahoma City en Phoenix

10:00 PM Denver en Sacramento

10:30 PM Houston en LA (Clippers)

Result ados de ayer

Hawks 112

Magic 119

Bulls 113

Cavaliers 135

Grizzlies 124

Hornets 100

Wizards 98

Pacers 104

Celtics 119

Knicks 117

Pelicans 114

Nets 119

Lakers 120

Thunder 136

Timberwolves 103

Bucks 110

Warriors 133

Suns 95

Spurs 117

Clippers 12

Por: Chicco Nación

The Score