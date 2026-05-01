El cantautor Ricardo Arjona volvió a generar revuelo en redes sociales tras confirmar que fue localizado el dominicano que se hizo viral mientras cantaba su tema Historia de Taxi al volante por las calles de Santo Domingo.

La historia inició cuando la artista Elena Rose grabó el momento espontáneo y lo compartió en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. A partir de ahí, Arjona expresó su interés en encontrar al protagonista, lo que impulsó la búsqueda.

Fue la propia Elena Rose quien logró dar con el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, y compartió el hallazgo a través de sus historias de Instagram.

Minutos después, Arjona reposteó esa publicación de Elena en sus historias y escribió: “Lo encontramos. ¿Y si lo invitamos a Argentina?”, comentario que encendió aún más la conversación en redes sociales.

Por ahora, no se ha confirmado ningún traslado ni invitación formal, por lo que la historia sigue abierta y generando expectativa entre los seguidores de ambos artistas, que esperan ver qué ocurrirá con el inesperado protagonista de este momento viral.

La historia ha sido celebrada como uno de esos momentos “bonitos del internet”, donde la música logra conectar a desconocidos y abrir la puerta a nuevas oportunidades para un protagonista que, sin proponérselo, captó la atención de millones.