Más de 4,000 protestas reivindican a trabajadores en EE.UU. por encima de multimillonarios

Los Ángeles.– Más de cuatro mil manifestaciones se llevaron a cabo en Estados Unidos con motivo del Día del Trabajo, congregando a empleados de diversos sectores en una jornada de movilización nacional.

Las protestas se organizaron bajo el lema “los trabajadores están por encima de los multimillonarios”, reflejando un fuerte mensaje social. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington D. C. fueron escenario de marchas que exigían mejores condiciones laborales.

Movilización nacional y demandas sociales

Los manifestantes también pidieron reconocimiento para millones de migrantes indocumentados que contribuyen a la economía. La convocatoria, denominada “May Day Strong”, buscó visibilizar la importancia del trabajo en el desarrollo del país.

Sandra Liliana Barrera, integrante del sindicato SEIU, afirmó que los trabajadores necesitan ser escuchados y valorados, destacando que sin su esfuerzo “el país no podría avanzar ni sostener su crecimiento”.

Quizas te interese: Trump afirma que hostilidades con Irán “terminaron” pese a presencia militar en la región

Barrera explicó que participó por primera vez en una marcha del Primero de Mayo, motivada por la frustración ante la situación económica actual, asistiendo junto a su hija, una joven profesional que enfrenta dificultades para conseguir empleo.

Reclamos por el costo de vida

La trabajadora también señaló el aumento en el costo de vida, incluyendo alimentos y gasolina, y consideró que este es el momento de enviar un mensaje claro frente a la presión económica.

Por su parte, Angie Moreno, vocera de la organización Chicago Jobs with Justice, subrayó la importancia de la solidaridad entre trabajadores, indicando que la unión es clave para enfrentar la influencia de la avaricia corporativa.

Boicot económico y protestas recientes

El llamado incluyó un boicot económico, que proponía no trabajar, estudiar ni consumir durante la jornada. Esta estrategia ya había tenido impacto en protestas anteriores contra empresas como Target en Mineápolis.

En Nueva York también se registraron reclamos contra compañías como Amazon.

Las movilizaciones se suman a protestas previas contra el presidente Donald Trump, bajo el lema “No Kings”.

Migración y llamado a la acción

En ciudades como Houston, trabajadores denunciaron el uso de recursos en guerras y políticas migratorias, mientras que pancartas con mensajes contra ICE también fueron visibles.

Angélica Salas, de la organización CHIRLA, señaló que el sistema migratorio afecta directamente a familias trabajadoras, incidiendo en el costo de vida y en los desafíos políticos actuales.

Finalmente, destacó que el Primero de Mayo representa un llamado a la acción colectiva y a la justicia social.