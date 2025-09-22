Bávaro, La Altagracia.– La Armada de República Dominicana brindó asistencia este lunes a la embarcación Marcela-Teresa, luego de que se registrara un incendio, por causas aún no determinadas, mientras se encontraba en un fondeadero de la zona de Bávaro, provincia La Altagracia.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:15 de la mañana y, según el reporte oficial, solo provocó daños materiales en la embarcación, sin que se registraran pérdidas humanas.

De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos de la localidad, junto a la Armada de República Dominicana en su rol de autoridad marítima, acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras embarcaciones cercanas.

Las autoridades informaron que la Armada, en coordinación con los bomberos, ha iniciado las investigaciones correspondientes con el propósito de determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades.