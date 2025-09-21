La Armada de República Dominicana, realizó la ceremonia de graduación de una nueva promoción de 161 grumetes formados en la Base Naval Las Calderas, ubicada en la provincia Peravia.

La ceremonia fue presidida por el mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, ERD, en representación del señor ministro de Defensa teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, que junto al vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, Comandante General de la Armada Dominicana, encabezaron la mesa de honor.

A la llegada de las autoridades el acto de Rendición de Honores Militares colmó de entusiasmo a los cientos de familias que fueron a apreciar la graduación de sus hijos. Con la investidura, se incorporan 161 nuevos miembros, quienes fueron instruidos dentro del programa de formación, que imparte el Centro de Enseñanza Naval. Logrando instruir con educación, entrenamiento y disciplina, enfocada en las principales áreas que buscan fortalecer la Armada, a través de diferentes cursos de especialidades relacionadas al servicio naval.

La ceremonia como se estila, inició con el himno nacional, interpretado por la Banda de Música Teniente de Navío Bienvenido Bustamante. En el desarrollo de la ceremonia, la invocación a Dios y bendición del acto, seguido del discurso de orden a cargo del capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar, ARD, fueron momentos solemnes del programa.

La entrega de certificados por parte de las autoridades, se llevó a cabo, destacándose en primer lugar a quienes obtuvieron las distinciones, durante el proceso de instrucción de seis meses en las instalaciones de la base naval. El Premio otorgado al Graduado de Honor lo recibió el marinero Greymer Tapia Pérez, de manos del mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, ARD, mientras; el vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, comandante general de la Armada, hizo entrega del premio al Graduado de Mayor Actitud Militar, marinero Luis Carlos Florentino Dipré.

Asimismo, el viceministro de Defensa para Asuntos Militares, entregó el premio al Graduado de Mayor Espíritu de Cuerpo, marinero Juan Pablo Espinosa Segura; el vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, ARD, viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, entregó el premio al Graduado Distinguido en el Curso Básico de Infantería de Marina, recibido por el marinero Yeuri Alexander Reyes Mota.

Además, el mayor general técnico en aviación Carlos R. Febrillet Rodriguez, FARD, viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales y mayor general, Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, inspector general de las Fuerzas Armadas, entregaron el primer lugar del Curso de Contramaestre y primer lugar del Curso de Motores Diesel, premios recibidos por los marineros Moisés Espinosa García y Diego Ruiz Corona; el director general de la Policía Nacional mayor general Ramón A. Guzmán Peralta hizo la entrega del premio al primer lugar del Curso de Radioperador, recibido por el marinero Gerelis Azhael Tapia Peña.

El juramento por parte de los graduandos, así como, el acto de fidelidad a la bandera nacional llenaron de sentimientos a los presentes, para luego dar paso a las palabras de agradecimiento en nombre de los investidos, pronunciadas por el marinero Tapia Pérez.

La Armada, nuevamente, enaltece su rol en la educación y entrenamiento permanente como eje, para garantizar el desempeño eficiente de la fuerza, promueve los medios para optimizar el desempeño y sentirnos fielmente orgullosos de ser marinos.