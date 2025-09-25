Roma. – Un largo y emotivo aplauso, iniciado por las modelos y seguido por todo el público en pie, marcó este jueves el cierre del primer desfile de la firma Armani tras el fallecimiento de Giorgio Armani, ocurrido el pasado 4 de septiembre a los 91 años.

La presentación de la colección femenina Primavera-Verano 2026 de Emporio Armani, la última en la que participó el legendario diseñador, se celebró en el teatro de Via Bergognone, espacio que semanas atrás acogió su capilla ardiente.

En un ambiente solemne, el desfile concluyó sin discursos ni la tradicional salida del equipo creativo, sustituido por una ovación colectiva como homenaje al legado del llamado “rey de la moda italiana”.

La colección, concebida antes de su muerte, gira en torno al concepto de «regreso», con prendas livianas, siluetas alargadas, transparencias y estampados desvaídos. La paleta cromática abarca tonos arena, perla, negro, melocotón, celeste y fucsia, en un diálogo constante entre lo masculino y lo femenino, sello distintivo de Armani.

El grupo Armani decidió mantener tanto este desfile como el programado para el 28 de septiembre, correspondiente a la línea Giorgio Armani, como muestra del “compromiso, respeto y atención al trabajo” que caracterizaron al diseñador.

Entre los asistentes estuvieron Leo Dell’Orco, compañero y mano derecha de Armani, designado por el propio creador para liderar el grupo, y su sobrina Silvana Armani, quien presenció la pasarela de manera discreta.

Además, la firma inauguró esta semana una exposición conmemorativa por su 50 aniversario en la Pinacoteca de Brera de Milán, que reúne 150 conjuntos históricos que narran la evolución de la casa desde su fundación hasta hoy.