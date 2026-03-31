El Petco Park vivió una noche de emociones encontradas. La jornada fue marcada por el emotivo regreso de Luis Arráez a la que fue su casa la temporada pasada.

En su primer lanzamiento, la organización de los Padres de San Diego rindió un homenaje al venezolano, quien fue recibido entre abrazos de sus antiguos compañeros y una ovación de la fanaticada.

«La Regadera», pieza clave en el esquema de los Padres durante el pasado año tras disputar 117 juegos en la inicial, volvió al terreno donde se ganó el respeto del equipo, aunque esta vez luciendo los colores de sus rivales de división.

El encuentro también selló la primera victoria en la era del mánager novato Tony Vitello, quien vio a los Gigantes imponerse con un marcador de 3-2.

El poder ofensivo de San Francisco despertó temprano gracias a Harrison Bader, quien castigó los envíos de Walker Buehler con un cuadrangular solitario, el primero de la campaña para el equipo.

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Para Arráez, el partido tuvo un significado especial que trascendió su actuación de 4-0 en el plato.

Tras su firma el pasado 10 de febrero de 2026 por un año y 12 millones de dólares, el segundo base cumplió su deseo de regresar a la posición donde se siente más cómodo y seguro.

Aunque el año pasado cumplió cubriendo la primera base y como utility en San Diego, su transición a la intermedia con los Gigantes es el eje central de su nueva etapa.

Los dominicanos

Fernando Tatis Jr. fue el único que logró descifrar el pitcheo contrario al conectar de 3-1.

Manny Machado se fue de 4-0 y Rafael Devers, con dos boletos, terminó de 2-0.

Mientras que Ramón Laureano y Luis Campusano se fueron en blanco en dos turnos cada uno.