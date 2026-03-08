El venezolano Luis Arraez, sinónimo de hit, en el béisbol de Grandes Ligas y pieza clave de Venezuela confesó que si tuviera la oportunidad de jugar con otro equipo en el Clásico Mundial de Béisbol sería con República Dominicana.

“La Regadera” se ganó el cariño de los fanáticos dominicanos, al afirmar:

“Yo sería capaz de vestirme 100% porque allá me han dado muchas oportunidades”.

Arraez agregó que cada vez que visita el país le abren las puertas como si fuera un dominicano más y lo tratan como familia.

Cariño por Nelson

También recordó que su cariño por Nelson Cruz, a quien califica como un hermano.

Puedes leer: El venezolano Luis Arráez se une a los Gigantes de San Francisco por 12 millones de dólares

El infielder que jugará con San Francisco la próxima temporada ayer despachó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras en la victoria de Venezuela 12-3 contra Israrel.

Arraez respondió de manera exclusiva a la prensa deportiva del periódico El Nacional que cubre las incidencias del evento desde el Ioan Depot Park en la ciudad de Miami.