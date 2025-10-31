Santo Domingo.– John Lariel Báez Álvarez, alias “Jhon 42”, de 20 años, se entregó eset viernes de manera voluntaria ante las autoridades en compañía de familiares, para responder por el incidente ocurrido en el sector Capotillo, Distrito Nacional, donde una niña de 10 años resultó herida de bala.

El joven fue puesto bajo custodia policial y será presentado ante el Ministerio Público en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar justicia sobre este hecho en Capotillo.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso se produjo durante una acalorada discusión entre el padre de “Jhon 42” y otro hombre, en la que el joven habría tomado el arma de fuego de su progenitor, una pistola marca Súper, calibre 9 milímetros, y realizado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a la menor, que se encontraba jugando cerca del lugar del conflicto.

La niña, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, recibió un disparo en la parte baja de la espalda y fue ingresada en un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.

El arma involucrada fue entregada voluntariamente a las autoridades por su propietario.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las pesquisas para establecer las circunstancias exactas del incidente y las posibles imputaciones que enfrentará el joven.