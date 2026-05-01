La presentación de la colección Arte en Embajadas, una exquisita selección de obras maestras del arte estadounidense, marcó el tono de una noche memorable en la residencia oficial de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

En un ambiente de solemnidad y alto contenido simbólico, la exposición fue el eje central de una velada que unió cultura, espiritualidad y diplomacia, y que tuvo además como momento especial la bendición formal de la residencia diplomática.

En tiempos marcados por tensiones globales y discursos fragmentarios, la apuesta por el arte como espacio de encuentro adquiere una resonancia singular.

Durante sus palabras centrales, la embajadora Campos ofreció una reflexión que definió el espíritu del evento. “Los seres humanos han buscado esa conexión con Dios a través de la verdad y la belleza, expresadas de manera especialmente adecuada en el arte y la música”.

La frase situó la muestra más allá de su valor decorativo o patrimonial, para inscribirla en una dimensión trascendente donde la creación artística se entiende como puente entre lo visible y lo esencial.

La colección presentada forma parte del reconocido programa Arte en Embajadas, iniciativa que hoy está presente en más de 200 sedes diplomáticas distribuidas en 189 países.

Su alcance involucra a miles de artistas, curadores e instituciones, y promueve exposiciones temporales y colecciones permanentes que enriquecen la experiencia diplomática mediante el intercambio cultural.

En la residencia oficial, las piezas seleccionadas dialogan con la historia y con la contemporaneidad de los Estados Unidos. Entre ellas destaca Tattered Banner, de Jasper Johns, artista fundamental del arte del siglo XX, cuya exploración de la bandera estadounidense trasciende el símbolo patriótico para interrogar memoria, identidad y pertenencia.

Johns, con su célebre capacidad para convertir emblemas cotidianos en enigmas visuales, aporta a la muestra una profundidad conceptual de primer orden.

También sobresalen las vibrantes interpretaciones de la Estatua de la Libertad realizadas por Peter Max, figura emblemática del pop art norteamericano. Sus composiciones, de cromatismo expansivo y energía gráfica inconfundible, revitalizan uno de los íconos más reconocibles de la democracia moderna.

En ellas, la libertad aparece no como estatua inmóvil, sino como impulso vivo, celebratorio y plural.

La selección incorpora, además, obras contemporáneas influenciadas por el arte urbano y la cultura global, como las de Marc Lipp. En estos trabajos se percibe el pulso visual de las ciudades, su inclusión recuerda que la identidad cultural estadounidense no es monolítica, sino dinámica, diversa y permanentemente reinventada.

La bendición de la residencia oficial añadió una dimensión íntima y espiritual al encuentro. La ceremonia fue oficiada por el reverendo padre David Soriano, párroco de la Catedral Primada de América, quien condujo un acto de profundo recogimiento que incluyó oraciones, lecturas y la tradicional aspersión de agua bendita.

“Esta noche es, sin duda, la recepción más importante que celebraré como embajadora de los Estados Unidos en el país, y me siento profundamente bendecida y honrada de que el padre Soriano haya aceptado bendecir esta residencia”, dijo la embajadora al destacar la importancia personal de ese momento.

Catálogo digital de arte

Otro acierto fue facilitar a los invitados un catálogo digital de las obras exhibidas. Esta herramienta permitió ampliar la experiencia presencial mediante información curatorial accesible e inmediata.

Quedó así reafirmado que la diplomacia cultural no opera mediante estridencias, sino a través de símbolos, hospitalidad y gestos de largo alcance.

En Santo Domingo, la residencia de la embajadora Leah Francis Campos abrió sus puertas no solo a una colección de arte, sino a una visión de las relaciones internacionales fundada en la belleza, el diálogo y la confianza mutua.

Asistieron al evento la primera dama de la República, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña, representantes de la Iglesia católica; miembros del Gobierno, integrantes del cuerpo diplomático; así como figuras de relieve de los ámbitos cultural, académico y empresarial.