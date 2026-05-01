Los economistas Haivanjoe Ng Cortiñas y Miguel Collado Di Franco experasaron que las medidas no son suficientes, especialmente el recorte de los partidos.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que el recorte del 50 % al financiamiento de los partidos políticos anunciado por el Gobierno dominicano tiene un valor más simbólico que impacto fiscal real, al tratarse de una reducción de apenas RD$800 millones dentro del Presupuesto General del Estado (PDG).

Ng Cortiñas sostuvo que, aunque la medida puede generar respaldo en la opinión pública en un contexto de presión por el alza de los precios internacionales del petróleo, su efecto sobre las finanzas públicas es limitado frente a la magnitud del choque externo que enfrenta la economía.

El economista advirtió, además, que una disminución lineal del financiamiento podría afectar de forma desigual a las organizaciones políticas, especialmente a los partidos de oposición, que dependen en mayor medida de los recursos públicos para su funcionamiento.

“Aunque puede generar respaldo en la opinión pública, su peso dentro del presupuesto general es reducido, apenas RD$ 800 millones, monto poco significativo para neutralizar el choque. Además, una disminución lineal puede afectar con mayor fuerza a los partidos de oposición, que suelen depender más del financiamiento público que el partido de gobierno, generando un debate legítimo sobre equidad democrática”, subrayó en un comunicado sobre su posición, que también compartió en sus redes.

Mi reacción a las medidas anunciadas por el gobierno ante el choque petrolero: pic.twitter.com/ZbGUA5nfzY — Haivanjoe Ng Cortiñas (@haivanjoe) May 1, 2026

En ese sentido, el exsuperintendente de Bancos planteó que el debate no debe centrarse únicamente en medidas de alto impacto mediático, sino en decisiones fiscales con capacidad real de amortiguar los efectos del encarecimiento del petróleo sobre el costo de vida de la población.

“El país necesita que cualquier redistribución presupuestaria tenga un objetivo claro: garantizar que no aumenten los precios de los combustibles ni la tarifa eléctrica. Ese debe ser el compromiso central de estas medidas, porque gasolina, transporte y energía impactan de forma inmediata el costo de vida, los alimentos y el bolsillo de la población”, sostuvo.

Ng Cortiñas enfatizó que las acciones de contención del gasto deben ir acompañadas de mayor claridad sobre su ejecución, así como de un enfoque orientado a proteger a los hogares dominicanos ante posibles alzas en combustibles, transporte y energía eléctrica.

Recorte partidos y demás medidas no son suficiente

El economista Miguel Collado Di Franco respaldó que el recorte a los partidos, así como las demás medidas de contención del gasto anunciadas por el Gobierno dominicano “no son suficientes” para enfrentar el impacto económico derivado del conflicto en Medio Oriente, al advertir que el monto planteado apenas cubriría presiones inmediatas como el subsidio a los combustibles.

El también vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) señaló que «los RD$40 mil millones anunciados por las autoridades no representan un ahorro estructural, sino una disponibilidad para gastar, lo que en la práctica limita el alcance real de la medida. Esto se podría ir fácilmente solo en el subsidio a los combustibles si se mantiene el esquema actual”, explicó durante su participación en el programa El Despertador, del Grupo SIN noticias.

Collado advirtió que los subsidios generalizados, en un contexto de restricciones en la oferta internacional de petróleo, podrían incentivar el aumento del consumo interno, generando mayores presiones fiscales. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno no haya detallado con claridad qué otros subsidios o gastos contempla financiar con estos recursos.

Asimismo, sostuvo que, de mantenerse el enfoque actual, el monto anunciado debería ser al menos el doble para tener un impacto significativo en la estabilidad fiscal. “Si la idea es generar disponibilidad para gastar, esto es corto”, enfatizó Collado.

El experto también recordó que este tipo de medidas no son nuevas, señalando que desde septiembre de 2024 las autoridades han venido anunciando restricciones similares en áreas como compra de vehículos, publicidad estatal, viáticos, viajes y celebraciones, sin que se evidencien cambios estructurales en la calidad del gasto público.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes preocupaciones por el impacto del alza en los precios internacionales del petróleo, en un escenario marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que podrían seguir presionando las finanzas públicas y el costo de vida en el país.