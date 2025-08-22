Artistas alzan su voz contra apagones constantes

Los apagones que afectan al país han desatado el descontento de la población por su constancia y duración prolongada, situación a la que los artistas no son ajenos para manifestar su molestia.

Con una foto de su esposa visiblemente disgustada a la luz de las velas, el cantautor venezolano, Ricardo Montaner, alzó su voz por la provincia Samaná al pedir ayuda al presidente Luis Abinader ante las interrupciones eléctricas de parte de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).

«Samaná es el mismo paraíso, Edenorte hace que parezca el mismo infierno. Presidente Luis Abinader ¡socorro! Los vecinos de Los Róbalos, República Dominicana», escribió el artista nacionalizado dominicano en X (anteriormente Twitter).

Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner.

Toxic Crow

El exponente urbano Toxic Crow catalogó de “cáncer” a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) al quejarse de la larga tanda de apagones y del alto costo de la factura eléctrica.

“Si eres pobre o rico, no importa, ustedes son un cáncer en nuestro país y si siguen así el pueblo se lanzará a las calles y vamos a desarticular esas compañías que viven explotando la nación, abusadores”, expresó en una publicación acompañada de un audiovisual en sus redes sociales.

El apodado “La máquina de cotorra”, también empresario en bienes raíces, comentó que por las más de 10 horas que dura sin energía eléctrica tuvo que implementar el uso de plantas eléctricas, y aun así, ha tenido que pagar facturas de hasta 216 mil pesos.

«Cuando se dañan nuestros electrodomésticos ustedes no se hacen responsables y cuando vamos a Protecom a reclamar por nuestros derechos ellos se confabulan con ustedes porque son todos una mafia y la Fiscalía de las Edes también está confabulada con ustedes para darle el fallo a favor de ustedes siempre. Ya está bueno de tanta injusticia pero todo es hasta un día», sostuvo.

Bulin 47

“¿Y esta loquera? Yo ni me veo”, dijo el artista urbano Bulin 47 al pronunciarse por la ausencia de electricidad a través de un video a oscuras en plena calle de su sector.

“Yo cojo pal barrio dique a tripiarme un chin y mira esta historia. ¿Y qué relajo es que hay con la luz? Parece un arbolito: vaivén, vaivén, vaivén. Pónganse pa’ eso; uno hace chercha, se tripea y de to’, pero a veces uno tiene que ponerle atención a lo que tiene que ponerle atención, porque esto no está”, añadió.