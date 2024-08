Artistas venezolanos entre angustia y desesperación por su país

Desesperados por los acontecimientos de violencia en las calles de Venezuela, luego de los cuestionados resultados de las elecciones que dan como ganador nuevamente a Nicolás Maduro, muchos artistas venezolanos, residentes dentro y fuera del país de América del Sur, copan sus redes sociales con las últimas noticias y no dejan de protestar y manifestar apoyo a su tierra.

Frontal, como lo ha sido desde el inicio de esta lucha por la liberación de su país, el cantante Nacho manifiestó indignado en sus redes sociales que “desde lo más profundo de mi corazón, pido a los cuerpos uniformados que no arremetan contra el pueblo. Y menos por respetar el mandato de indolentes que abusan de su poder”, dijo.

“Ya hay padres y madres llorando las muertes de sus familiares y de sus hijos, la gente debe valer más que los rangos y las insignias, que las ideologías y el hambre de poder”, concluyó en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Sumamente triste, la actriz y conductora venezolana Alicia Machado, a través de sus redes, hizo un llamado a las autoridades internacionales en petición de ayuda: “No nos dejen solos por favor. A las autoridades del mundo, no nos dejen solos”.

Recientemente, el cantante venezolano Ricardo Montaner se viralizó por un mensaje al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Tras varios pronunciamientos de Lula, el cantante no dudó en enviarle un mensaje: “Presidente Lula, no cometas el error de reconocer a Maduro como ganador, porque la historia te lo va a cobrar… tú y Petro, deben levantar esa bandera que defienden (con la que no comulgo)”, dijo agregando que deben abogar por la libertad venezolana y dar el ejemplo y pasar a la historia como demócratas. “Gánate un lugar en el cielo”, dijo.

La reconocida comunicadora María Alejandra Requena, ex anchor de CNN en Español y RCTV, recuenta cada día en su Instagram los acontecimientos de su pueblo y en el día de ayer, ante imágenes de disturbios, completó la publicación con un tema de Franco de Vita que reza ”aquí no se pide nada, solo hay ganas de trabajar, aquí solo se pide que podamos vivir en paz”.

“Fuerza para todos los que están en las calles en este momento, que Dios los proteja. Viva Venezuela libre”, son las palabras del recordado actor y cantante Guillermo Dávila sobre esta injusta situación del país que lo vio nacer.

Alba Roversi, la eterna “Ligia Elena” de las telenovelas venezolanas, posteó una imagen de la lucha de su país en su Instagram, acompañada de significativas palabras: “Lo que hicieron fue terminar de despertar un pueblo que siempre tuvo con que; solo faltaban María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, devolviendo la confianza y la esperanza perdida y sin abandonarnos, se acabó el miedo”.

Venezolanos nuestros

Venezolanos residentes en RD también han manifestado que su corazón está en su país y les duele la injusticia que colma las calles de Venezuela, por lo que se mantienen informando y apoyando a través de sus redes sociales.

Entre otros muchos, Daniel Sarcos, Elianta Quintero y Beba Rojas, no han cesado de decir lo que sienten, en sus diferentes redes sociales. Triste y preocupado, Sarcos dijo en un video de su Instagram que “un detenido es mucho, un herido es demasiado, un muerto es una tragedia. Veo la gente en la calle exigiendo solo una cosa: transparencia electoral. Todo se calmaría si apelan y ejercen la transparencia electoral”. Pide a sus seguidores, estar pendientes de todo lo que pasa en su país, pues eso les va a ayudar a salir es del momento por el que atraviesan.

En una entrega reciente del programa “Too Much en la noche”, Beba Rojas, quien lo conduce junto a Gabi Desangles, no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación de injusticia y violencia de su país. “Agradezco a los dominicanos cada muestra de apoyo y a la comunidad internacional que ha puesto sus ojos en mi país. El mundo entero ve que es una injusticia, el tiempo de Dios es perfecto, aunque suene a frase trillada”, concluyó pidiendo apoyo a instituciones internacionales.

Elianta Quintero viajó a su país y por varios días reportó desde Venezuela para Telemicro, los incidentes de las elecciones, de una manera detallada y objetiva.

Ayer en sus redes se le vió salir de su país, con las siguientes palabras: “Me voy, pero mi corazón se queda aquí, me llevo sus miradas, las de optimismo pero también las de miedo, las de esperanza y las de incertidumbre, me llevo claro el deseo inquebrantable del que vive aquí, de que Venezuela eche para adelante. La paz del país llegará en la forma de Dios, no la nuestra, el ojo humano no lo puede ver porque la estrategia es del altísimo. Hasta siempre mi querida Venezuela”.