La luz, la voz y el talento del merenguero y “aguilucho desde chiquitico”, Diómedes Núñez se apagó a los 58 años de edad, al mediodía de ayer domingo a causa de un infarto provocado por complicaciones de salud, mientras recibía asistencia en un centro médico de Santo Domingo.

Núñez, oriundo de Mao,Valverde prestó su voz y talento como músico a grandes orquestas de los años dorados del merengue como: Los Hijos del Rey, Dionis Fernández y El Equipo y Ramón Orlando y la Orquesta Internacional, antes de lanzar su propia agrupación “Diomedes y El Grupo Mío”, con la cual, desde hace décadas, mantuvo una gran conexión con el público, gracias a su sonido diferente.

Su canción Esto se encendió, lanzada en 1995, hasta el sol de hoy, es un himno que no puede faltar en el carnaval dominicano, mientras que Aguilucho se convirtió en la identidad musical del equipo de béisbol invernal de Santiago, Águilas Cibaeñas.

Otras canciones que seguirán resonando en el corazón de sus seguidores y colegas son: Esto e’ pa’ hombre, Ella ta’ ahí, Balsié, La cerveza, Mi mañita, entre otras.

En la última entrevista concedida a Qué pasa! el artista y músico manifestó “Soy un milagros de Dios”, por poder estar vivo y luchar contra la enfermedad renal por la cual en aquel momento debía dializarse dos veces por semana.

“Yo acepté a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador” expresó con gran emoción y fe en aquella conversación de marzo del pasado año.

El fallecimiento de Diómedes Núñez ha causado pesar en la sociedad y en sus colegas artistas quienes a través de las redes sociales han expresado el cariño y la admiración que sienten por el cantante.

Dioni Fernández manifestó en su cuenta de instagram: “Acaba de fallecer Diomedes, uno de los mío. Lamentable noticia para mí. Me cuesta mucho digerir esa realidad. Paz a sus restos. Hasta pronto mi querido Diómedes”.

Pablo Martínez, quien estuvo con él en la orquesta de Dionis Fernández y El Equipo expresó “Cuanto me duele tu partida manito! Más, confío tu alma y descanso eterno a Jesús cuyo poder y misericordia no conoce límites. Te amo mi hermano, hasta luego”.

Héctor Acosta, El Torito: “Descansa en paz querido amigo. Qué difícil es procesar esta noticia, cuando has conocido más allá del artista a un extraordinario ser humano. EPD”, mientras que Fernando Villalona, escribió “Con un nudo en el alma, me despido de ti, querido hermano Diómedes. Tu legado permanecerá siempre en nuestros corazones; aún no asimilo esta pérdida, de tantas proyecciones y sueños. Siempre estarás en nuestros corazones”.

“… Se nos acaba de ir a destiempo uno de los merengueros más queridos, nuestro Diómedes Núñez caramba. Paz a su alma y mucha resignación a toda la familia. Qué triste noticia mi Dios”, dijo Eddy Herrera.

Asimismo, Miriam Cruz escribió: “El merengue está de luto pues ha partido a casa del Señor, uno de los más fuertes exponentes del merengue, Diomedes Núñez, merenguero de corazón que encendía todo escenario que pisaba. Te recordaremos siempre querido Diómedes”.

Los restos de Diómedes Núñez fueron velados desde anoche, hasta la 10:00 de la mañana de hoy, en la Funeraria Blandino, de la Avenida Abraham Lincoln, desde donde partieron hacia Valverde, donde también será velado y posteriormente, sepultado.