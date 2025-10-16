Punta Cana, La Altagracia.– El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado Sánchez, instó este jueves a que las clases política y empresarial del continente comprendan que los desafíos que enfrentan los medios de comunicación en la nueva realidad global son, en esencia, los mismos que amenazan a la democracia en la región.

Durante su discurso de bienvenida en la apertura de la 81.ª Asamblea General Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en el exclusivo destino turístico de Punta Cana (este), Maldonado resaltó el auge de la desinformación en América y la necesidad de una prensa comprometida con los valores humanos, la libertad y la verdad.

“El reto de los medios ante la transformación global es el mismo reto que tiene hoy la democracia”, subrayó el también director general de El Nuevo Diario, al tiempo que destacó la importancia del encuentro como espacio para renovar el compromiso con un periodismo ético y responsable.

Esperanza en una ley de comunicación moderna

Maldonado expresó su esperanza de que la República Dominicana logre pronto una nueva ley de comunicación moderna e inclusiva, adaptada a las dinámicas del ecosistema digital.

Recordó que el proyecto de ley, actualmente en el Congreso Nacional, es fruto del trabajo de una comisión designada por el Poder Ejecutivo.

“Confiamos en que la presencia de ustedes nos motive a concretar en los próximos meses una legislación actualizada, que reconozca la transformación digital de los medios”, manifestó.

Persio Maldonado, presidente de la SDD.

El dirigente periodístico destacó que esa reforma debe contemplar no solo los nuevos escenarios tecnológicos, sino también la protección de los derechos fundamentales asociados a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo responsable.

Compromiso regional con la libertad de prensa

Finalmente, el presidente de la SDD abogó por que los debates de la asamblea contribuyan a fortalecer la libertad de prensa y a consolidar su papel como pilar de la democracia en el continente.

Afirmó que este encuentro internacional reafirma la misión de los medios de comunicación de servir como guardianes de la verdad y como defensores de los valores democráticos que sustentan las sociedades libres.

Maldonado reiteró su gratitud hacia los participantes por elegir a la República Dominicana como sede de esta asamblea y expresó su deseo de que el diálogo y la cooperación entre los medios continúen siendo una fuerza de cambio positivo en la región.