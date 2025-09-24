SANTO DOMINGO.— Un comerciante fue asesinado durante un intento de robo en el colmado que opera en su vivienda del sector Mata Gorda, en Villa Mella, informó la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como José Luis Bello Rosario, de 43 años. Según el parte policial, Bello Rosario fue alcanzado por un disparo en el abdomen durante un forcejeo con sujetos que intentaron entrar a la residencia alrededor de la 1:25 de la madrugada del martes. Fue trasladado en condición delicada al Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, donde finalmente falleció horas después.

El coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía, explicó que la denuncia inicial provino de la esposa del occiso, quien relató el desarrollo de los hechos. En la escena trabajan miembros de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y la Policía Científica, que ya recaban evidencias y testimonios para identificar y detener a los responsables.

Puede leer: Policía apresa a “Pollito” acusado de ultimar hombre en medio de una riña en Jacagua

Las autoridades, que actúan en coordinación con el Ministerio Público, llamaron a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con la Policía para ayudar en las pesquisas. Mientras tanto, el cuerpo de Bello Rosario fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia de rigor.