Santiago de los Caballeros. – Miembros de la Unidad de Homicidios de la Policía Nacional arrestaron a Víctor Manuel Pimentel, alias “Pollito”, señalado como el presunto responsable de la muerte de Francisco Antonio Peña Belén, de 64 años, durante un conflicto social ocurrido ayer en el sector Palo Alto de Jacagua, en esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo en horas de la tarde cuando varias personas compartían en una residencia de la comunidad. En medio del encuentro, se originó una discusión entre el detenido y un hijo del hoy occiso, supuestamente por viejas rencillas personales.

Quizas te interese: Mercedes-Benz acribillada en Bella Vista; fiscal sospecha vínculos con narcotráfico

Policía apresa en Jacagua a “Pollito”, presunto autor de la muerte de Francisco Peña Belén, en medio de una riña comunitaria.

En un intento por mediar, Peña Belén intervino para calmar los ánimos, momento en que recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte, pese a ser trasladado a un centro de salud cercano.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, mantiene bajo custodia a Pimentel mientras se profundizan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho.