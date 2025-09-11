Asesinan a machetazos a un hombre en Boca de Mao tras negarle RD$100 al agresor

VALVERDE (Boca de Mao). — Un hombre fue asesinado a puñaladas en la comunidad de Boca de Mao, provincia Valverde, tras un altercado en el que el presunto agresor le exigió dinero y, al serle negada la petición, lo atacó con un arma blanca, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada por las autoridades como Mario Saladin Estien, de 34 años, residente en el barrio Libertad de Esperanza. Fuentes forenses señalaron que murió a causa de múltiples heridas de arma blanca y quemaduras, según el diagnóstico preliminar del médico legista Dr. Julio Castillo. Versiones iniciales difundidas en la comunidad indicaban que la persona fallecida ejercía como docente en la escuela de Boca de Mao; las autoridades cotejan identidades y detalles en el proceso investigativo.

Cómo ocurrió el hecho

El incidente se registró en el sector Batey Tres, frente al colmado Banesa, la noche del miércoles. Testigos relataron que el agresor —identificado por vecinos y cámaras de seguridad— exigió dinero a la víctima. Al negarse esta, se desató una discusión y el agresor le propinó las heridas mortales.

Detención y evidencias

Tras labores de seguimiento e investigación, la Policía Nacional informó que fue detenido Herry Miguel Vargas Jiménez, dominicano de 52 años, señalado como autor del homicidio. El arresto se produjo alrededor de las 9:26 a.m. por agentes de la Sección de Investigaciones (DICRIM).

En el operativo los agentes recuperaron el arma homicida —descrito por la Policía como un machete de aproximadamente 24 pulgadas— y señalaron que, al ser depurado en los registros, Vargas Jiménez figura con antecedentes penales.

Investigación en curso

En la escena actuaron miembros de la Policía Preventiva, la DICRIM, la fiscal de turno Lic. Joselyn Checho y el médico legista. El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia de rigor que completará el informe médico-legal.

La Fiscalía y la Policía anunciaron que continuarán las diligencias para esclarecer el móvil real del crimen