SANTIAGO.- Una mujer fue ultimada de varios balazos la madrugada de este viernes en un incidente que todavía a media mañana de hoy las autoridades policiales y del Ministerio Público de la provincia Duarte, no habían ofrecido una versión oficial del suceso.

La víctima fue identificada como Smarly Agramonte Santiago (La Venezolana), de 30 años de edad y quien falleció mientras era conducida a un centro de salud de San Francisco de Macorís.

El hecho ocurrió en el sector San Pedro, y se estableció que la joven ultimada residía en la comunidad de Atabalero, de la provincia Duarte.

La víctima, Smarly Agramonte Santiago, falleció antes de llegar al hospital

Esta mañana, investigadores policiales y del Ministerio Público se encontraban en el lugar del hecho de sangre para recoger algunos datos e informaciones.

El cadáver de Agramonete Santiago fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de auptosia.