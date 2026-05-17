Sindicalistas piden al Gobierno retirar reforma laboral para proteger cesantía

Ante la evidente desconfianza con los congresistas frente a la larga para sancionar la reforma laboral, los representantes sindicales han vuelto a clamar al Poder Ejecutivo que retire el polémico proyecto de ley.

Rafael Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos consideran que de esa manera hay más garantías de que no se mutile la cesantía, como sospechan que es el deseo de un buen número de legisladores de todos los partidos.

El Gobierno ha asegurado una y otra vez que el derecho adquirido de los trabajadores no será tocado en la reforma del código laboral, pero de todas formas los sindicalistas siguen broncos con la indecisión de los legisladores.

Los representantes están tan desconfiados que han vertido hasta acusaciones directas contra legisladores que entienden maniobran para complacer al sector empresarial con la modificación de la cesantía.

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Con la mayoría en ambas cámaras con cuenta que el oficialismo y el respaldo a la cesantía expresado por el presidente Luis Abinader se presta a conjeturas, en honor a la verdad, la larga demora para la sanción del proyecto.

El rechazo del sector sindical a todo tipo de arreglo para modificar la cesantía es para que los congresistas hayan tomado una decisión definitiva.