Asociación de Industrias ve aumento confianza sector

Los indices citados son medidos por la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), elaborada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana ( AIRD).

La Asociación de Industrias (AIRD) informó que el Índice de Confianza Industrial (ICI) continuó ascendiendo ligeramente al pasar de 55.7 en el último trimestre de 2024, a 56.9 en el trimestre enero-marzo de 2025 y 57.4 en el segundo trimestre del presente año (abril-junio).

Mientras que el Índice de Clima Empresarial (ICE) descendió ligeramente al pasar de 55.7 en el primer trimestre del presente año (enero-marzo 2025) a 55.5 en el segundo trimestre (abril-junio), pero manteniéndose por encima de la barrera de los 50 puntos.

Estos índices son medidos por la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), elaborada por la AIRD, la cual, a través de su cálculo, resume el resultado del desempeño y las percepciones de los empresarios para un período determinado.

Ambos índices, tanto el ICI como el ICE, refleja factores distintos y el ambiente de negocios en un período determinado.

El índice de Confianza Industrial mide las percepciones que tienen los industriales en cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en las industrias, indicando así las probabilidades existentes de que los industriales aumenten o no su producción en el corto plazo. Su comportamiento refleja que continúa recuperándose tras una caída mostrada en el último trimestre del año pasado.

Un elemento importante: para el segundo trimestre 2025: el saldo de opinión sobre la Producción Real estuvo por debajo de las expectativas que se tenían en el primer trimestre (enero-marzo).

Las ventas también se colocaron por debajo de las expectativas. Mientras las expectativas o proyecciones de los empresarios a final del trimestre enero-marzo 2025 fueron de 26.9, el comportamiento real en el segundo trimestre de este año alcanzó 13.0.

En lo relativo a la cantidad de empresas que dedicó parte de su producción a las exportaciones, este porcentaje ascendió de 76% (enero-marzo) a 78% (abril-junio 2025). Esto no revela información sobre el monto total consolidado de dichas exportaciones, sino solo sobre la cantidad de empresas.

