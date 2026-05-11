Santo Domingo. — Una vaguada localizada en varios niveles de la tropósfera provocará lluvias sobre diversas provincias durante las próximas 48 horas, según informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

A pesar de las precipitaciones, el organismo advirtió que las temperaturas se mantendrán elevadas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, para este martes se esperan lluvias concentradas hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Peravia y el Gran Santo Domingo.

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El pronóstico también incluye a Barahona, Pedernales, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y Samaná.

Para el miércoles, el Indomet prevé que la actividad lluviosa se desplace hacia Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Elías Piña y La Vega, además de persistir en Santiago y Santiago Rodríguez.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y atenta a los boletines oficiales ante el sofocante calor que continuará afectando el país.