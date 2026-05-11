¡Choque de transportistas! Juan Hubieres critica sindicatos que cogen subsidio y aumentan pasaje

Santo Domingo.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, criticó este lunes a los sindicatos de choferes que “aumentan el precio del pasaje mientras reciben subsidios estatales”.

El empresario del transporte se quejó porque, según afirmó, el Gobierno redujo en 25 mil galones la asignación de gasoil subsidiado destinada a esa organización.

Dijo que esa situación “agrava aún más la crisis que enfrenta el sector transporte”, y denunció irregularidades en la calidad del gas GLP destinado al transporte.

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Queja de Hubieres

“Subir el pasaje y recibir combustible subsidiado es robarle al Estado y al pueblo. Fenatrano no respaldará aumento injustificado en la tarifa del transporte público”, expresó Hubieres durante una conferencia de prensa.

Lamentó que el subsidio a los combustibles haya derivado en actos de corrupción, “favoreciendo a sectores privilegiados, mientras los choferes enfrentan dificultades económicas”.

Denunció que los sectores zonas francas, turismo y el eléctrico reciben importantes incentivos fiscales y subsidios.

Asimismo, denunció que el sector minero también recibe millonarios recursos en subsidios de combustibles, además de, que todo lo que importa es exento de impuestos.