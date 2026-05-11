Fuego forestal en Miami preocupa a residentes por intensa humareda

Miami.- Un incendio forestal fuera de control mantiene en alerta a autoridades y residentes del sur de Florida, luego de que las llamas afectaran zonas de los condados de Miami-Dade y Broward desde el pasado domingo.

De acuerdo con Miami-Dade Fire Rescue, el fuego fue reportado cerca de North Krome Avenue y Northwest 186th Street, en el área de los Everglades, lo que obligó al despliegue de más de una docena de unidades de emergencia y apoyo aéreo para lanzar agua sobre las llamas.

El principal foco del incendio se registró en Mack’s Fish Camp, ubicado en Broward, cerca del límite con Miami-Dade. Aunque las autoridades confirmaron que no se han reportado heridos ni estructuras destruidas, el avance del fuego y la intensa humareda generaron preocupación entre los residentes de comunidades cercanas.

Vecinos de la zona relataron momentos de tensión mientras el humo cubría completamente el área. Roxanne Gil, residente local, explicó que las llamas avanzaron rápidamente sobre la vegetación seca y bloquearon la única vía de salida de algunas viviendas. Ante la emergencia, varios residentes comenzaron a mojar sus casas y remolques antes de la llegada de los bomberos.

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El incendio también requirió la intervención de Broward Sheriff Fire Rescue y del Florida Forest Service, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados en comunidades como Holly Lake y Pembroke Pines para monitorear el comportamiento del fuego.

Según reportes oficiales, el incendio en Miami-Dade ha sido contenido en un 30 %, mientras que el foco activo en Broward continúa fuera de control. Las autoridades mantienen la recomendación de evitar las zonas afectadas y exhortaron especialmente a las personas con problemas respiratorios a permanecer en interiores, debido a la densa nube de humo que cubre gran parte del sur de Florida.