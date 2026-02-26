Santo Domingo.– El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, defendió la legalidad de las actuaciones del cabildo luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas declarara la nulidad de un proceso de compra menor por RD$1,416,000 y remitiera el expediente al Ministerio Público por presuntas irregularidades.

Astacio aseguró que todas las actuaciones del Ayuntamiento se han desarrollado bajo estricto apego al marco legal y conforme a los lineamientos establecidos por el órgano rector del sistema de compras públicas.

El ejecutivo municipal explicó que la resolución fue dictada en defecto y que la institución desconocía formalmente la existencia del proceso señalado, razón por la cual ahora procederá a depositar la documentación requerida dentro del plazo de cinco días laborables otorgado por la DGCP.

“Tenemos la tranquilidad de que cada proceso cuenta con trazabilidad documental y ha sido reportado en los informes correspondientes”, sostuvo el alcalde.

Retendrán fondos al suplidor

Como medida preventiva, Astacio informó que el cabildo retendrá los fondos correspondientes al suplidor involucrado hasta tanto se obtenga el visto bueno definitivo de las autoridades de compras y contrataciones.

Indicó que el Ayuntamiento colaborará con cualquier requerimiento adicional de los órganos competentes y que confía en que, una vez concluido el procedimiento administrativo, quedará demostrado que la actuación institucional fue correcta.

La Alcaldía reiteró su respeto al rol fiscalizador de la Dirección General de Contrataciones Públicas y señaló que los mecanismos de revisión fortalecen la transparencia en la gestión pública.

El alcalde reafirmó el compromiso del ASDE con la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos en beneficio de los munícipes.

